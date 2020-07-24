Нарушила правила – попала в ДТП

23 июля в 15 часов произошло столкновение двух автомобилей на трассе Орел – Брянск. Есть пострадавшие.

28-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем ВАЗ, выезжала с второстепенной дороги, пересекая автодорогу Р-120 Орел - Брянск (объезд Нарышкино в районе 21 км), не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Киа Рио». В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина-пассажир автомобиля «Киа», находившаяся на заднем сидении.



Ей была оказана медпомощь.











За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области