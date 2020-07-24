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Ливенцу, пытавшемуся убить администратора сауны, грозит 8 лет колонии

Прокурор Орловской области поддержал государственное обвинение по уголовному делу о покушении на убийство.


Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес администратору сауны, расположенной в Северном районе Орла, два удара ножом в область расположения жизненно важных органов.
 
Довести преступный умысел до конца подсудимый не смог, поскольку потерпевшая оказала ему активное сопротивление, смогла оттолкнуть пьяного мужчину и убежать, затем по телефону сообщила о случившемся родственникам. Потерпевшей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.
 
С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель – прокурор области попросил суд признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, сообщает сайт прокуратуры Орловской области.
 
По данному уголовному делу предстоит вынесение приговора судом.



Орловское Информбюро
24 июля 2020 года
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