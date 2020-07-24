Сирота из Верховского района получила квартиру благодаря прокуратуре

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Сирота из Верховского района получила квартиру благодаря прокуратуреПрокуратура Верховского района провела проверку по обращению местной жительницы, относящейся к категории детей, оставшихся без попечения родителей.
Установлено, что заявительница в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительского попечения. С 2014 года она состояла в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста благоустроенное жилье ей предоставлено не было.
В целях восстановления нарушенных прав сироты прокурор района обратился в суд с иском к администрации Верховского района о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения.
Суд удовлетворил требования прокурора.
В настоящее время жилищные права сироты восстановлены, ей предоставлена благоустроенная квартир, сообщает
сайт прокуратуры Орловской области.
Орловское Информбюро
24 июля 2020 года