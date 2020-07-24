«Сядешь и просто нажимаешь на педаль…» Всех, кто предпочитает активный образ жизни и соскучился по путешествиям, группа «Походная романтика» приглашает присоединиться к велопрогулке.





Старт намечен на завтра, 25 июля. Маршрут будет пролегать по местам, где в июле 1943 года началось наступление наших войск, которое завершилось освобождением Орла. Планируется несколько остановок: у памятного камня на берегу Зуши, где проходил танковый брод; у памятника советским воинам, павшим при взятии высоты «Красная горка», в мемориальном комплексе «Вяжи». Велопоход состоится в любую погоду, отмечают организаторы. По предварительным расчетам, пробег составит около 100 километров. Всех, кто решится присоединиться, просят отписать в комментариях под объявлением в социальных сетях группы «Походная романтика»





Мария Семак

24 июля 2020 года



