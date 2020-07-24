В Орле подрядчик ушел с объекта, не завершив капремонт Дому № 52 по Карачевскому шоссе больше полувека, долгожданный капитальный ремонт пришел в этом году. Орловцы не могли нарадоваться на строителей, но те, сделав кровлю, исчезли.





К работам подрядчик приступил по графику. Начал с кровли. Качество неоднократно уже проверено дождем. У жителей претензий нет. Но вот с продолжением ремонта вышла загвоздка - подрядчик не появляется на объекте около месяца. А между тем, видимо рассчитывая на быстрое продолжение работ, подрядчик отрезал трубы отопления. Теперь жильцы опасаются, что к отопительному сезону их дом не будет готов. Как сообщили в региональном Фонде капремонта, работы будут продолжены в ближайшее время. Срок исполнения контракта - 30 октября. И к этому моменту, по заверениям представителей Фонда, все будет готово. Помимо кровли и отопления запланирован ремонт фасада. На все выделено чуть больше полутора миллионов рублей. На восемьсот тысяч работы уже сделаны, но деньги до подрядчика пока не дошли. Все дело в процедуре подписания документов. Как оказалось, этот процесс длительный. Владимир Слизовский, замдиректора Фонда капитального ремонта в Орловской области: «Подрядчик у нас финансовые средства получает за фактически исполненные работы, но не ежемесячно, а за полный комплекс работ, то есть, если он выполняет какой-либо вид работ на 100%, он его сдает, только после этого он получает финансовые средства в течение 90 дней после подписания документов». Рядом с 52-м домом стоит идентичный 54-й. О начале капитального ремонта здесь напоминает лишь информационный стенд. К работам, кстати, тот же подрядчик еще не приступил. В Фонде капитального ремонта обещают, что скоро зайдет на объект, но точной даты обозначить не могут.





Анна Вайсергисер

24 июля 2020 года



