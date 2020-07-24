Стобалльников на Орловщине уже 76 Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.







Как пишет сайт Орловского центра оценки качества образования, по сумме пяти учебных предметов стобалльных результатов стало 76. В предыдущем году было 50. По сравнению с 2019 годом прослеживается положительная динамика. Как отмечает начальник управления общего образования Департамента образования Орловской области Татьяна Патова, выпускники 2020 года продолжают демонстрировать высокий уровень знаний по предметам благодаря умственным способностям, их одаренности и профессионализму педагогов, готовивших к экзаменам.





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



