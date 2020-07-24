Сегодня орловские выпускники сдают ЕГЭ по химии Оценить собственные знания по этому предмету решили 584 человек.





Экзамен включает в себя 35 заданий, из них 29 - с кратким ответом и 6 заданий - высокого уровня сложности с развёрнутым ответом. На выполнение отводится три с половиной часа. Допускается использование обычного калькулятора. Минимальный порог по химии - 13 первичных баллов, что соответствует 36 тестовым баллам.





Всеволод Трифонов

24 июля 2020 года



