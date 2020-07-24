Орловские росгвардейцы задержали слишком шумных посетителей бара

Тем самым предотвратили потасовку.

Конфликт между посетителями пивного бара, расположенного на улице Герцена в Советском районе города Орла, произошел около пяти часов утра.

Прибывшие по вызову Росгвардейцы выяснили, что трое посетителей на протяжении нескольких часов употребляли алкогольные напитки. Далее молодые люди вступили в словесную перепалку с окружающими, нарушая тем самым общественный порядок.

Силовики пресекли негативное развитие ситуации, задержали троих орловцев и передали в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснилось, ранее двое из местных жителей неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности за различные правонарушения, сообщили в пресс-службе Орловского управления Росгвардии.