Карта распространения COVID-19 в Орловской области

Общее число больных в регионе составило 1264 человека, выздоровели 4102 человека. 81 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.
- 621 – в Орловском районе,
- 570 в Мценске и Мценском районе,
- 169 – в Ливнах,
- 128 – в Болховском районе,
- 118 – в Дмитровском районе,
- 114 – в Урицком районе,
- 106 – в Новодеревеньковском районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Ливенском районе,
- 75 – в Свердловском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 71 – в Кромском районе,
- 62 − в Покровском районе,
- 60 – в Шаблыкинском районе,
- по 58 – в Знаменском и Малоархангельском районах,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 47 − в Должанском районе,
- 40 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.