Карта распространения COVID-19 в Орловской области Сегодня в регионе подтверждены 22 новых случая коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 24 июля в Орловской области зарегистрированы 5447 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1264 человека, выздоровели 4102 человека. 81 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2635 жителей Орла, - 621 – в Орловском районе, - 570 в Мценске и Мценском районе, - 169 – в Ливнах, - 128 – в Болховском районе, - 118 – в Дмитровском районе, - 114 – в Урицком районе, - 106 – в Новодеревеньковском районе, - 92 – в Хотынецком районе, - 80 – в Новосильском районе, - 77 – в Ливенском районе, - 75 – в Свердловском районе, - 72 – в Верховском районе, - 71 – в Кромском районе, - 62 − в Покровском районе, - 60 – в Шаблыкинском районе, - по 58 – в Знаменском и Малоархангельском районах, - 53 – в Глазуновском районе, - 47 − в Должанском районе, - 40 – в Залегощенском районе, - 39 – в Колпнянском районе, - 37 – в Троснянском районе, - 26 – в Сосковском районе, - 21 – в Корсаковском районе, - 18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



