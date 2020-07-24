Сегодня - профессиональный праздник кадастровых инженеров

Без этих специалистов рынок недвижимости не может существовать.

Сейчас в Орловской области их более 200. И каждый - профессионал высокого уровня. Кадастровые инженеры находятся в тесном взаимодействии с управлением Росреестра по Орловской области. Ведомство организует для этих специалистов обучающие семинары, презентации новых сервисов сайта Росреестра, мастер-классы по использованию информационных ресурсов.

В первом полугодии в Росреестр по Орловской области поступило почти 9 тысяч пакетов документов, подготовленных кадастровыми инженерами, это почти полторы тысячи документов в месяц.