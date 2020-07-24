Сегодня спикер Орловского областного совета Леонид Музалевский отмечает юбилей

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Сегодня спикер Орловского областного совета Леонид Музалевский отмечает юбилейЕму исполнилось 60 лет.
Леонид Семёнович родился и вырос в Орле.
С 2001 по 2011 годы Л. Музалевский представлял интересы жителей областного центра в городском Совете народных депутатов, с 2011 года — в областном законодательном собрании, два созыва являясь его председателем.
Леонид Музалевский имеет звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», награжден знаком «Почётный автотранспортник», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и орденом Дружбы. Отмечен Почётной грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.
С юбилеем Леонида Музалевского поздравила
председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.
ГТРК «Орел» поздравляет Леонида Семеновича Музалевского с юбилеем.
Орловское Информбюро
24 июля 2020 года