Сегодня спикер Орловского областного совета Леонид Музалевский отмечает юбилей

Ему исполнилось 60 лет.

Леонид Семёнович родился и вырос в Орле.

С 2001 по 2011 годы Л. Музалевский представлял интересы жителей областного центра в городском Совете народных депутатов, с 2011 года — в областном законодательном собрании, два созыва являясь его председателем.

Леонид Музалевский имеет звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», награжден знаком «Почётный автотранспортник», памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» и орденом Дружбы. Отмечен Почётной грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

С юбилеем Леонида Музалевского поздравила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

ГТРК «Орел» поздравляет Леонида Семеновича Музалевского с юбилеем.