Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Еще 22 жителя Орловщины заразились COVID-19. Где выявлены новые случаи?





- Сегодня орловские выпускники сдавали ЕГЭ по химии. Мы выяснили, правда ли задания в этом году - повышенной сложности.





- Портрет следователя. В канун профессионального праздника сотрудников органов следствия России мы провели несколько часов на боевом посту с теми, кто борется с криминалом.





- Капитальный ремонт в двухэтажке на Карачевском шоссе едва не превратился в капитальное бедствие. Почему подрядчик ушел с объекта? За ответами на этот вопрос мы обратились в фонд капремонта.