В Орловской области продолжается «Вахта Памяти» Сегодня в Глазуновском районе прозвучал оружейный салют в честь солдат, которые погибли на Орловщине в боях Великой Отечественной войны. Там перезахоронили 121 солдата.





Останки советских воинов были найдены в разных местах сражений - на территориях Глазуновского, Малоархангельского и Троснянского районов.





Надежда Невматулина

24 июля 2020 года



