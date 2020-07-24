Сегодня - День Троснянского района В июльские дни 1943-го именно на этой земле был предрешен ход Великой Отечественной войны.





Сейчас Троснянский район развивается. Строятся дороги, благоустраиваются общественные пространства. Кроме того, троснянцы одни из первых приступили к уборке озимых. Жителей района с праздником поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он отметил достойный вклад троснянцев в развитие региона, подчеркнув, что в центре внимания региональной власти были и остаются вопросы социального развития сельских территорий – укрепления сферы культуры, образования, здравоохранения.





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



