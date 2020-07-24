В Орловской области завершился основной период ЕГЭ Последним испытанием стал экзамен по химии. Съемочная группа ГТРК «Орел» посетила пункт проведения экзамена в Некрасовской школе-интернате.





В Орловской области экзамен сдавали 515 выпускников. Наблюдение за ходом экзаменов вели 27 общественных наблюдателей, 27 членов государственной экзаменационной комиссии, медицинские работники, сотрудники полиции, МЧС. В течение 3,5 часов экзаменуемым предстояло выполнить 29 заданий с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом. Для поступления в вузы выпускники должны набрать не менее 36 баллов. Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, экзамен по химии прошел без нарушений. Как отметила председатель предметной комиссии, кандидат химических наук, доцент кафедры химии Орловский госуниверситета Ирина Сенчакова, предполагается, что результаты выпускников этого года должны быть стабильными, на уровне прошлого года. Ожидается снижение количества неудовлетворительных результатов и увеличение высокобалльных работ. Результаты станут известны на региональном уровне не позднее 3 августа. Кроме того, сегодня, 24 июля, был резервным днем для тех выпускников, которые в день экзамена по уважительным причинам не смогли его сдать. Таких выпускников в области 71, сообщает сайт Орловского регионального центра оценки качества образования.





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



