Телевизионный фильм ГТРК «Орел» стал победителем всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «Мир права» Автор фильма – Антон Киселев.





Соучредитель и организатор всероссийского телевизионного конкурса «Мир права» - ГТРК «Саратов». Жюри и партнеры конкурса – сотрудники различных силовых ведомств, авторы и ведущие популярных проектов каналов «Россия 1» и «Россия 24», представители Государственной Думы РФ, звезды кино и театра. Конкурс проводился в 11-й раз, и впервые - в онлайн-формате. Было прислано почти 2000 работ от 390 участников из 76 регионов России. Команда нашего телеканала одержала победу в номинации «Лучший телевизионный фильм». Итоги подвели сегодня - тоже дистанционно. Антон Киселёв, корреспондент ГТРК «Орёл»: «Попасть в призовые места на всероссийском конкурсе СМИ это всегда приятно. Я хочу поблагодарить команду, с которой работал над созданием материала - оператора Сергея Дьяконова, монтажера Дениса Овсянникова. Мы всё время оставались на одной волне, наверно, это и принесло нам победу. Николай Куревин, директор ГТРК «Орёл»: «Это действительно командная победа. Курс у нас - на ТЭФИ-Регион, именно туда отправилась эта программа. Будем ждать теперь результатов оттуда».





Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



