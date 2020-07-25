Сегодня - День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ежегодно отмечается 25 июля.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается начиная с 2014 года.

25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». «Майорская» следственная канцелярия явилась первым государственным органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.

«Майорские» следственные канцелярии разбирали дела о наиболее опасных коррупционных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.

Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» впервые за 300 лет вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.