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Сегодня - День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ежегодно отмечается 25 июля.


День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается начиная с 2014 года.
 
25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». «Майорская» следственная канцелярия явилась первым государственным органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым полномочиями по проведению предварительного следствия.
 
«Майорские» следственные канцелярии разбирали дела о наиболее опасных коррупционных деяниях. К их числу относились проступки, посягающие на основы государственности: взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество. Следственные органы, зависимые только от императора, могли оставаться беспристрастными и объективными даже в отношении высокопоставленных должностных лиц.
 
Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» впервые за 300 лет вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства. В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации не входит в структуру ни одного из органов государственной власти.



Орловское Информбюро
25 июля 2020 года
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