Орловщина. Портрет современного следователя В канун профессионального праздника сотрудников органов следствия России съемочная группа ГТРК «Орел» провела несколько часов на боевом посту с теми, кто борется с криминалом.





25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов России. Именно они находятся на передовой борьбы с криминалом, восстанавливают справедливость и защищают права граждан. Сейчас орловский СУСК - это семь межрайонных отделов, один - по расследованию особо важных дел, четыре - по районам Орла и областное управление. Следователь Дмитрий Кочергин в Верховском межрайонном отделе работает всего четыре месяца. Сейчас он готовится к своей первой аттестации - её успешное прохождение даст молодому следователю звание лейтенанта юстиции. Дмитрий Кочергин уже смог себя проявить, у него в производстве были сложные уголовные дела - убийства, разбои. Потому первое дело - о самогонщиках - вспоминается уже с улыбкой. Верховский межрайонный отдел – небольшой. Всего три следователя и руководитель. Охват - четыре района - Верховский, Залегощенский, Новодеревеньковский и Краснозоренский, а это 52 тысячи человек. Дежурство - по неделе. Домой только на выходные. И то не всегда - сообщения о происшествиях могут поступать в любое время суток. Но работа, как признаются сами служители юстиции, по душе. Правда, ей надо соответствовать - хорошо ориентироваться в законодательстве, уметь моментально квалифицировать преступление, располагать к себе всех, с кем приходится работать, - представителей госорганов, самих преступников. Развивать всё это, конечно, помогают старшие коллеги, с которыми идёт постоянный контакт. Например, криминалисты из областного центра - они выезжают в районы на каждое преступление. Сергей Черников, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Одной из ролей отдела криминалистики является как раз и обучение молодых следователей для работы на местах происшествий, для проведения допросов, применения тактических приёмов. Обращаются к нам не только те, кто набирается опыта». Всего же на места происшествий только за первые полгода 2020 года следователи выезжали больше 200 раз. Возбуждено порядка 300 уголовных дел, больше половины уже в судах. Валерий Фарсиян, руководитель Верховского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области: «В этом году возбуждено в два раза больше уголовных дел по убийствам. Раскрываемость по всем убийствам 100%, все лица установлены, и в настоящее время предпринимаются все необходимые следственно-процессуальные меры на окончание уголовных дел». В разрезе региона число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось. По сравнению с первым полугодием 2019-го на четверть стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, и на одну пятую - убийств. Преступления раскрыты по горячим следам. Также сократились сроки следствия. Во всех случаях суды вынесли обвинительные приговоры.





Антон Киселёв

25 июля 2020 года



