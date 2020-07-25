Сегодня – День работников торговли Накануне в Орле отметили наградами лучших представителей потребительского рынка города.





В России День работников торговли отмечается с 2013 года в четвертую субботу июля. Ежегодно накануне Дня работника торговли за достигнутые трудовые успехи, большой вклад в развитие и совершенствование системы торгового обслуживания населения, высокое качество предоставляемых услуг в Орле чествуют лучших представителей потребительского рынка города. В текущем году, с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, торжественное мероприятие в честь Дня работников торговли не удалось провести. Большинство почётных грамот и благодарностей были переданы в торговые организации, но некоторые награды всё же вручены лично, пишет сайт городской администрации. Так, сегодня, 24 июля, заместитель главы администрации Орла по финансово-экономическому направлению Игорь Краличев поблагодарил за продуктивную работу коллектив Орловской торгово-промышленной палаты (ТПП) в лице её президента Светланы Ковалёвой и отдельно — Татьяну Куницыну, руководителя департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП. В целом в честь Дня работников торговли почётными грамотами и благодарностями Орловского городского Совета народных депутатов и администрации Орла были отмечены 122 человека.





Орловское Информбюро

25 июля 2020 года



