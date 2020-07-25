суббота 25.07.2020 11:57:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Сегодня – День работников торговли

Накануне в Орле отметили наградами лучших представителей потребительского рынка города.


В России День работников торговли отмечается с 2013 года в четвертую субботу июля.
 
Ежегодно накануне Дня работника торговли за достигнутые трудовые успехи, большой вклад в развитие и совершенствование системы торгового обслуживания населения, высокое качество предоставляемых услуг в Орле чествуют лучших представителей потребительского рынка города.
 
В текущем году, с учётом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, торжественное мероприятие в честь Дня работников торговли не удалось провести. Большинство почётных грамот и благодарностей были переданы в торговые организации, но некоторые награды всё же вручены лично, пишет сайт городской администрации.
 
Так, сегодня, 24 июля, заместитель главы администрации Орла по финансово-экономическому направлению Игорь Краличев поблагодарил за продуктивную работу коллектив Орловской торгово-промышленной палаты (ТПП) в лице её президента Светланы Ковалёвой и отдельно — Татьяну Куницыну, руководителя департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП.
 
В целом в честь Дня работников торговли почётными грамотами и благодарностями Орловского городского Совета народных депутатов и администрации Орла были отмечены 122 человека.



Орловское Информбюро
25 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.