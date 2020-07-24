Голосование на сентябрьских выборах пройдет с 11 по 13 сентября

ЦИК одобрил трехдневную процедуру.

Как сообщает «Российская газета» , Центризбирком принял постановление о порядке проведения голосования на выборах в регионах в нынешнем сентябре.

Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ. Граждане смогут проголосовать в удобный для них день с 11 по 13 сентября. При этом основным днем голосования будет 13 сентября. А два дополнительных дня гражданам дается как для их удобства, так и из санитарной безопасности.

Разного рода кампании будут проходить в 83 регионах страны.



13 сентября в Орле пройдут выборы в городской Совет народных депутатов шестого созыва и дополнителные выборы депутатов городских и сельских Советов Орловской области.

