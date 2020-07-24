В субботу в Орле на час перекроют движение по Московскому шоссе 25 июля с 11:00 до 12:00 будет временно прекращено движение транспортных средств в районе дома №132 по Московскому шоссе.





Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла рекомендует осуществлять движение по ул. Бурова, ул. Раздольной и ул. Металлургов.







Орловское Информбюро

24 июля 2020 года



