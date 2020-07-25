В Орловской области увеличилось число умерших от коронавируса

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В Орловской области увеличилось число умерших от коронавирусаПо данным сайта Стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано 87 смертей.
По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф
на 25 июля,
в Орловской области 21 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала наблюдения выявлено 5468 случаев коронавирусной инфекции.
Активно болеют в данный момент 1240 человек. Выздоровело – 4141. Умерло - 87.
Орловское Информбюро
25 июля 2020 года