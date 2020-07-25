В Орловской области увеличилось число умерших от коронавируса По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в регионе зарегистрировано 87 смертей.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 25 июля, в Орловской области 21 новый случай коронавирусной инфекции. Всего с начала наблюдения выявлено 5468 случаев коронавирусной инфекции. Активно болеют в данный момент 1240 человек. Выздоровело – 4141. Умерло - 87.





Орловское Информбюро

25 июля 2020 года



