На трассе Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилей

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На трассе Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилейДТП произошло сегодня утром в Покровском районе. Имеется пострадавший.
Сообщение о ДТП в Покровском районе Орловской области поступило спасателям в 8:49. На 81 километре автодороги Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, имеется пострадавший. Информация уточняется.
На месте ДТП работали пожарные 30 ПСЧ.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро
25 июля 2020 года