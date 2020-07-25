На трассе Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилей ДТП произошло сегодня утром в Покровском районе. Имеется пострадавший.





Сообщение о ДТП в Покровском районе Орловской области поступило спасателям в 8:49. На 81 километре автодороги Орел – Тамбов произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, имеется пострадавший. Информация уточняется. На месте ДТП работали пожарные 30 ПСЧ. Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро

25 июля 2020 года



