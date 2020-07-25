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В Орле увеличится количество детских садов

Идет строительство детского сада в микрорайоне №6 и яслей на улице Планерной. Об этом в соцсетях написал губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Как отметил глава региона, демография – одно из важнейших направлений региональной политики. Поддержка семей, создание условий для комфортного обучения и отдыха детей являются первоочередными задачами власти.
Андрей Клычков: «Полным ходом идёт строительство детского сада в микрорайоне №6 на 155 мест. Стоимость строительства – 81,4 млн. рублей. Дополнительно будут закуплены оборудование и инвентарь. Подрядчик планирует сдать объект в конце этого года. Начаты работы по строительству детсада (яслей) на 80 мест на улице Планерной. Финансирование превышает 76 млн. рублей. Торги прошли, подрядчик уже приступает к работам. В середине следующего года планируем сдать объект в эксплуатацию. 
 
Готовится документация ещё по двум объектам (детские сады в 795-м квартале и ул. Ливенской). Пройдена государственная экспертиза проекта школы на ул. Зеленина, в которой смогут обучаться свыше 1200 школьников. 
 
Кроме того, продолжается реконструкция школы для детей с ограниченными возможностями здоровья: запланирован ремонт стен здания, утепление фасада, восстановление кровли, внутренняя отделка помещений, устройство подъемников для маломобильных учащихся, полная замена инженерно-технических систем, благоустройство территории. Практически новое здание! Часть работ уже выполнена, к ноябрю объект будет полностью готов».



Орловское Информбюро
25 июля 2020 года
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