Отрасль торговли Орловщины показывает высокий уровень услуг

Правительство Орловской области поздравляет работников торговли с профессиональным праздником.

Уважаемые работники торговли! Поздравляем с профессиональным праздником!

Ваш ежедневный труд обеспечивает стабильное совершенствование потребительского рынка области. В этот день поздравления принимают несколько десятков тысяч орловцев, трудящихся в одном из самых успешно развивающихся секторов экономики Орловщины.

В I полугодии 2020 года оборот розничной торговли Орловской области достиг 66,4 млрд. рублей. Темп роста в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года составил 96,8 %. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия, составил 47,3 % (31,4 млрд рублей), непродовольственных товаров – 52,7 %. (35,0 млрд рублей).





По сравнению с I полугодием 2019 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,7 %, второй – на 4,5%. На территории региона сфера торговли представлена более 7 тыс. объектами в торговли и общественного питания.





Обеспеченность населения региона стационарными торговыми площадями достигла 1012,4 кв. м на 1000 человек и превысила норматив, рассчитанный по методике, утвержденной Правительством Российской Федерации на 1,9 %.





Оборот общественного питания в январе-июне 2020 года, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 1,8 млрд. рублей.

Все вы − настоящие профессионалы своего дела! Постоянно внедряя новые форматы работы, совершенствуя корпоративную инфраструктуру, изучая маркетинговые и инновационные технологии, вам планомерно удаётся улучшать жизнь орловцев.

Организации отрасли показывают высокую инвестиционную активность, выстраивают честные конкурентные и ответственные профессиональные взаимоотношения.

В этом году, ваша отрасль, несмотря на все вызовы, смогла с честью и достоинством выйти из ситуации, показать всем жителям Орловщины самый высокий уровень услуг.

Дорогие друзья! Уверены, что, имея такой высокопрофессиональный коллектив, отлаженные механизмы работы, вы будете продолжать работу на самом высшем уровне, поднимать культуру облуживания населения, обеспечивать комфорт наших жителей.





Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, достижения целей и профессиональных успехов!



Правительство Орловской области

