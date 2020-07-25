В МУП «ТТП» Орла опровергли информацию о забастовке водителей Об этом сообщил генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла Андрей Митин.







Уважаемые пассажиры! Машины на линиях будут! Никакой забастовки нет, сообщается на сайте предприятия. «Да, существует человеческий фактор (многие наши сотрудники в возрасте 65+, их здоровье непредсказуемо и до руля они могут быть не допущены); стоит проблема нехватки кадров, которую мы активно решаем, и этого никто не скрывает. Но ни о какой забастовке не может быть и речи: водители работаю посменно, получают достойную заработную плату. Троллейбусы на линиях работают!», - уточнил генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Орла Андрей Митин.

Ранее появилась информация о том, что будут отменены некоторые троллейбусные маршруты. Это связывалось с забастовкой водителей.





Орловское Информбюро

25 июля 2020 года



