Карта распространения COVID-19 в Орловской области На сегодня в регионе подтвержден 21 новый случай коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 25 июля в регионе зарегистрированы 5468 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1240 человек, выздоровел 4141 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2641 жителей Орла, 626 – в Орловском районе,

570 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

169 – в Ливнах,

130 – в Болховском районе,

118 – в Дмитровском районе,

114 – в Урицком районе,

112 – в Новодеревеньковском районе,

92 – в Хотынецком районе,

80 – в Новосильском районе,

77 – в Ливенском районе,

75 – в Свердловском районе,

72 – в Верховском районе,

71 – в Кромском районе,

62 − в Покровском районе,

60 – в Шаблыкинском районе,

59 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

53 – в Глазуновском районе,

47 − в Должанском районе,

41 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

25 июля 2020 года



