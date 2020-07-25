В Ливнах на центральном стадионе продолжается масштабная реконструкция футбольного поля

Специалистам предстоит застелить искусственное покрытие на площади около 8 тысяч квадратных метров.

«У поля будет неоднородный цвет покрытия за счет технического решения - первое такое в Орловской области», - отметил начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации г. Ливны Максим Анисимов.

По окончании работ на футбольном поле выполнят резиновое покрытие легкоатлетических беговых дорожек. Новый асфальт на смежных с ним теннисной и баскетбольной площадках уже уложен.

Работы по модернизации должны завершиться к 15 октября этого года, а если не помешает погода, подрядчик обещает сдать объект в сентябре, сообщили в городской администрации Ливен.

Финансирование проекта осуществляется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта развития инфраструктуры в сфере физической культуры и массового спорта Орловской области.