В Орловской области 25 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировано 5493 случая коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 26 июля, в Орловской области 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Активно болеют в данный момент 1260 человек. Выздоровело – 4146. Умерло - 87.





Орловское Информбюро

26 июля 2020 года



