В Орелстате посчитали среднюю зарплату в Орловской области Средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловщины составила 31853 рубля. Меньше всех заработали строители.





Средняя зарплата в регионе увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 4,0%, а с маем предыдущего года - на 6,0%.



Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2020 года увеличилась по сравнению с маем 2019 года на 2,5%. Орелстате отметили, что в оплате труда по видам экономической деятельности в Орловской области сохраняется значительная дифференциация: в финансовой и страховой деятельности – 49633 рубля,

государственном управлении – 38182,

транспортировке и хранении – 36748,

обеспечении электроэнергией, газом и паром – 32430,

образовании – 32401,

в области здравоохранения и социальных услуг – 32036,

сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 31867,

обрабатывающих производствах – 29458,

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29319,

оптовой и розничной торговле – 29127,

строительстве – 27862 рубля.





Орловское Информбюро

26 июля 2020 года



