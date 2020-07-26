В Орелстате посчитали среднюю зарплату в Орловской области

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В Орелстате посчитали среднюю зарплату в Орловской областиСредняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловщины составила 31853 рубля. Меньше всех заработали строители.
Средняя зарплата в регионе увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 4,0%, а с маем предыдущего года - на 6,0%.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2020 года увеличилась по сравнению с маем 2019 года на 2,5%.
В Орелстате
отметили, что в оплате труда по видам экономической деятельности в Орловской области сохраняется значительная дифференциация:
- в финансовой и страховой деятельности – 49633 рубля,
- государственном управлении – 38182,
- транспортировке и хранении – 36748,
- обеспечении электроэнергией, газом и паром – 32430,
- образовании – 32401,
- в области здравоохранения и социальных услуг – 32036,
- сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 31867,
- обрабатывающих производствах – 29458,
- в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29319,
- оптовой и розничной торговле – 29127,
- строительстве – 27862 рубля.
Орловское Информбюро
26 июля 2020 года