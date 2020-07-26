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В Орелстате посчитали среднюю зарплату в Орловской области

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2020 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловщины составила 31853 рубля. Меньше всех заработали строители.


Средняя зарплата в регионе увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 4,0%, а с маем предыдущего года - на 6,0%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2020 года увеличилась по сравнению с маем 2019 года на 2,5%.
 
В Орелстате отметили, что в оплате труда по видам экономической деятельности в Орловской области сохраняется значительная дифференциация:
  • в финансовой и страховой деятельности – 49633 рубля, 
  • государственном управлении – 38182, 
  • транспортировке и хранении – 36748, 
  • обеспечении электроэнергией, газом и паром – 32430,
  • образовании – 32401, 
  • в области здравоохранения и социальных услуг – 32036,
  • сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 31867,
  • обрабатывающих производствах – 29458, 
  • в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 29319, 
  • оптовой и розничной торговле – 29127, 
  • строительстве – 27862 рубля.



Орловское Информбюро
26 июля 2020 года
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