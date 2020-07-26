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Очно-заочная ярмарка вакансий пройдёт в Орловской области

В понедельник, 27 июля, в центре занятости населения Новодеревеньковского района пройдёт ярмарка вакансий в необычном формате. Соискателям будет предложено более 30 вакансий.


Специалисты центра заблаговременно позвонили соискателям, чтобы выбрать наиболее подходящие кандидатуры для имеющихся вакансий, и распределить между ними время для посещения ярмарки. Для желающих трудоустроиться также будет доступно видеособеседование.
 
Планируется участие шести работодателей. В их числе местное райпо, предприятие по обработке рыбы, торговые и агропромышленные предприятия. 
 
Ожидается, что соискателям будет предложено более 30 вакансий, в числе которых главный агроном, бухгалтер, инженеры, ветврач, механизаторы, обработчики рыбы, лаборанты, весовщики, водители, продавцы, трактористы и многие другие.



Орловское Информбюро
26 июля 2020 года
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