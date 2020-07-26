Сегодня в России отмечается День Военно-морского флота День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».





19 января 1989 года на Севмаше под заводским номером 650 был заложен подводный ракетоносный крейсер. 15 января 1990 года лодку включили в список кораблей флота. В 1991—1993 годах лодка носила имя «Северодвинск». Спущена на воду 22 мая 1992 года, 3 июня была переклассифицирована в атомный подводный крейсер, 30 декабря того же года вошла в строй. 5 февраля 1993 года вошла в состав Северного флота.



26 июля на YouTube-канале Музея Победы станет доступна новая онлайн-экскурсия. Гид расскажет о самых ярких страницах истории флота СССР. Экскурсанты увидят вооружение и боевую технику 1940-х годов: башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Онлайн-гостям объяснят, как устроены морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис. Также, на сайте музея откроется виртуальная выставка «Реликвии Победы». Проект расскажет о судьбе подводной лодки М-60, которая в сентябре 1942 года потерпела крушение в Черном море, подорвавшись на минном заграждении. Онлайн-гости увидят кормовой флаг ВМФ СССР, поднятый с затонувшей подводной лодки. Флаг был передан в дар музею Борисом Кудрявцевым, сыном капитана подлодки Бориса Васильевича Кудрявцева. 6 апреля 1993 года подводный крейсер переименован в «Орёл» в честь нашего города. С тех пор в состав экипажа АПЛ обязательно входят уроженцы Орловской области . Администрация города Орла поддерживает с моряками дружеские связи. На вымпеле крейсера изображен герб Орловской области.





Орловское Информбюро

26 июля 2020 года



