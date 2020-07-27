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COVID-19 подтвержден у 2663 жителей ОрлаПо информации федерального оперативного штаба на 26 июля в регионе зарегистрированы 5493 случаев заболевания коронавирусом. Подтверждены 25 новых заболевших.
Общее число больных в Орловской области составило 1260 человек, выздоровел 4146 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2663 жителей Орла,
- 629 – в Орловском районе,
- 570 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 169 – в Ливнах,
- 130 – в Болховском районе,
- 118 – в Дмитровском районе,
- 114 – в Урицком районе,
- 112 – в Новодеревеньковском районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Ливенском районе,
- 75 – в Свердловском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 71 – в Кромском районе,
- 62 − в Покровском районе,
- 60 – в Шаблыкинском районе,
- 59 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 53 – в Глазуновском районе,
- 47 − в Должанском районе,
- 41 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
26 июля 2020 года