Почти 6 миллиардов рублей страховых взносов оплатили жители Орла

По итогам 1 полугодия 2020 года во внебюджетные фонды поступило более 5,7 млрд. рублей страховых взносов, что составило 103,7% к уровню прошлого года.

73% всех поступлений составили платежи в Пенсионный фонд РФ – более 4,2 млрд. рублей.

По страховым взносам в Фонд Социального Страхования поступило 517,2 млн. рублей. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступило 997,2 млн. рублей.