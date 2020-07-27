Почти 6 миллиардов рублей страховых взносов оплатили жители Орла

|
|
Почти 6 миллиардов рублей страховых взносов оплатили жители ОрлаПо итогам 1 полугодия 2020 года во внебюджетные фонды поступило более 5,7 млрд. рублей страховых взносов, что составило 103,7% к уровню прошлого года.
73% всех поступлений составили платежи в Пенсионный фонд РФ – более 4,2 млрд. рублей.
По страховым взносам в Фонд Социального Страхования поступило 517,2 млн. рублей. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования поступило 997,2 млн. рублей.
Орловское Информбюро
27 июля 2020 года