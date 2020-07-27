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Орловские предприниматели предпочитают торговлю как вид деятельности

В регионе налоговыми органами было выдано 1300 патентов за первое полугодие этого года, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.


Самым популярным видом деятельности у орловских предпринимателей оказалась розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли. На этот вид деятельности было выдано 228 патентов.

190 патентов было выдано на сдачу в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности. На услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ  - 96 патентов.

В числе наиболее редко встречающихся видов детальности ремонт мебели; услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; ветеринарные услуги; услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию (по каждой услуге выдано по 2 патента) и услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству - 1 патент.



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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