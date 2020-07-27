В Орловской области зарегистрировано 30 случаев COVID-19 Всего с начала наблюдений выявлено 5523 случая коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 27 июля выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1290. Выздоровели – 4146. Умерло – 87 человек.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



