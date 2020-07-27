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Школьные маршруты в Должанском районе - небезопасны

На днях специальная комиссия обследовала улично-дорожную сеть района. В состав комиссии вошли полицейские, собственники дорог и представители отдела образования.


По итогам проверки автодорог Урынок – Быстра - Егорьевка и Дубровка -Тим - Евланово комиссией были выявлены нарушения. Недостатками явились повреждение проезжей части в виде просадок, колейность, а также зеленая поросль, затрудняющая проезд и создающая угрозу безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

По итогам проверки составлен акт выявленных недостатков и выдано предписание на их устранение ответственным лицам, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району осуществляют повседневный контроль за содержанием улично-дорожной сети Должанского района, уделяя особое внимание состоянию проезжей части вблизи пешеходных переходов и перекрестков. В рамках местной программы «Безопасности дорожного движения» на территории п. Долгое был произведен ремонт тротуаров и дорожного полотна на нескольких улицах поселка.


Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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