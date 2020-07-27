Под Орлом водитель на мерседесе улетел в кювет

ДТП произошло 25 июля в 00:50.

27-летний водитель, управлял автомобилем «Мерседес Вито», двигался по автодороге Малоархангельск - Прогресс - Губкино - Луковец, в районе 29 км не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы (среди которых 2 несовершеннолетних).