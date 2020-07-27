Молодой лихач на «Шевроле» снес с дороги попутный автомобиль и попал в больницу

Пострадала также пассажир автомобиля.

ДТП произошло 25 июля в 13:40.

22-летний водитель, управлял автомобилем «Шевроле Авео», следовал по автодороге М-2 «Крым», в районе 348 км допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан», который следовал впереди попутно. В свою очередь «Рено» врезался в дорожный знак.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Шевроле» и его 20-летняя девушка-пассажир. Оба были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. Госпитализация не потребовалась.