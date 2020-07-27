В детский сад - по соседству с домом

К сожалению, не все орловские родители могут устроить малыша в садик, расположенный рядом с домом. Но скоро у многих такая возможность появится. Четыре новых детских сада должны появиться в Орле к концу 2021 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография».

Орловцам, живущим в районе улицы Ливенской непросто устроить ребенка в детский сад. Близлежащие сады детей не принимают - нет мест. Есть вариант за городом, в поселке Куликовский, но добираться туда не очень удобно.

Найти средства и подходящее место для строительства детского сада на Ливенской было непросто. Но в этом году это стало возможным только благодаря нацпроекту «Демография». И теперь малышам и их родителям уже не придется ежедневно ездить за тридевять земель.

Детский сад на 105 мест появится на улице Ливенской к концу 2021 года на территории сквера. Работа по подготовке необходимой для строительства документации уже ведется.

К концу следующего года новые ясли на 80 мест по проекту, признанному Минстроем экономически эффективным, построят и в 795-м квартале Орла. Такой же садик к третьему кварталу 2021 года появится и на Планёрной. А вот пристройку на 155 ясельных мест к детскому саду № 93 в 6-м микрорайоне должны сдать уже к концу этого года.

Алексей Степанов, замначальника управления градостроительства администрации г. Орла: «В конце июля этого года планируется инициировать закупка оборудования для детского сада. Первый этаж уже остеклен, внутри уже приступили к работам по проводке коммуникаций - электричество, отопление. И в ближайшее время должны приступить к оштукатуриванию помещений».

Всего к концу 2021 года в Орле должно появиться 420 новых ясельных мест. А пока 77 городских детских садов могут принять 18400 детей.