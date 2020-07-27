Второй этап Чемпионата Российской серии кольцевых автогонок завершился для орловца Леонида Панфилова успехом По итогам двух дней заездов наш гонщик занял второе место в личном зачете.





Гонки состоялись в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Первый гоночный день орловец завершил на второй позиции, во второй день соревнований Леонид Панфилов стал третьим. Сумма набранных очков позволила нашему спортсмену занять второе место в итоговом рейтинге этапа. Напомним, что первый этап Российской серии кольцевых автогонок для Леонида Панфилова сложился также успешно. В Смоленске наш гонщик стал третьим.





Анастасия Дорохова

27 июля 2020 года



