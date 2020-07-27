В Кромском пруду утонул мужчина

ЧП произошло вечером 26 июля.

О происшествии на воде спасателям МЧС в 20:00 сообщил дежурный полицейский. Он проинформировал, что в Кромском пруду в двух метрах от берега очевидцами обнаружено тело мужчины.

Сотрудники ПСЧ-25 извлекли тело пострадавшего. Обстоятельства происшествия и личность пострадавшего уточняются.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на водоемах. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 01 или 101. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.