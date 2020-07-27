Вопрос оплаты труда сотрудников орловского Дома ребенка обсудили в администрации области Проблему взял под контроль новый прокурор Орловской области. Кроме того, о проведении собственной проверки заявляли и в департаменте здравоохранения региона.





Как сообщается на портале правительства Орловской области, в составе комиссии работал инспектор по труду. По результатам проверки были озвучены предложения по улучшению условий труда и повышению размера оплаты за сменный режим работы. Сейчас в Доме ребенка работают вахтовым методом - по две недели. Обещано, что в ближайшие дни постараются урегулировать все спорные вопросы.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



