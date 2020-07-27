В Орле началось рассмотрение апелляций по русскому языку Конфликтная комиссия региона ведет работу в дистанционном формате.





Как сообщает региональный сайт оценки качества образования, эксперты уже рассмотрели апелляции по литературе, географии и информатике. Из 662 сдававших экзамены по этим предметам 17 участников выразили несогласие с полученным результатом. Удовлетворены четыре апелляции: три - по литературе и одна - по информатике. Рассмотрение апелляций по профильной математике состоится 28 июля c 15:00 до 17:00 часов.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



