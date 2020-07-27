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В Орле под колеса «Шкоды» попал 12-летний велосипедист

ДТП произошло 25 июля в 19:10 на улице Спивака.


Водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», следовал по ул. Спивака и в районе д.58 произошел наезд на велосипедиста 2008 г.р., который следовал во встречном направлении. Мальчик находился без сопровождения взрослых. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную больницу, госпитализирован в отделение травматологии.
 
За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы (среди которых 2 несовершеннолетних).



Орловское Информбюро
27 июля 2020 года
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