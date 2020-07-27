В Болхове 16-летний мотоциклист нарушил ПДД и оказался в больнице ДТП произошло 25 июля в 20:15.





16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, на незарегистрированном мотоцикле KOYA выезжал с второстепенной дороги в районе дома 35б ул. Машиностроительной г. Болхова, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21099 и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в Детскую областную больницу. За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы (среди которых 2 несовершеннолетних).





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



