Сотрудники «Экологистик» получили зарплату после вмешательства прокуратуры

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Сотрудники «Экологистик» получили зарплату после вмешательства прокуратурыИнформация о нарушениях трудовых прав сотрудников компании по вывозу мусора появилась в СМИ. По этому факту прокуратурой Северного района Орла была проведена проверка.
Проверка выявила, что 30 работникам ООО «Экологистик» своевременно не была выплачена заработная плата за июнь 2020 года, в результате образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме более 715 тысяч рублей.
По фактам нарушений трудовых прав граждан директору организации прокурором внесено представление.
В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками ООО «Экологистик» погашена в полном объеме, сообщает сайт Орловской областной прокуратуры
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Орловское Информбюро
27 июля 2020 года