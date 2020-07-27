Сотрудники «Экологистик» получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Информация о нарушениях трудовых прав сотрудников компании по вывозу мусора появилась в СМИ. По этому факту прокуратурой Северного района Орла была проведена проверка.

Проверка выявила, что 30 работникам ООО «Экологистик» своевременно не была выплачена заработная плата за июнь 2020 года, в результате образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме более 715 тысяч рублей.



По фактам нарушений трудовых прав граждан директору организации прокурором внесено представление.

