Дело мценского налетчика направили в суд Разбойное нападение на микрофинансовую организацию произошло в апреле этого года.





С заявлением о разбойном нападении в полицию обратился представитель микрофинансовой организации. Он сообщил, что в их офис вошел мужчина в медицинской маске и, угрожая кассирше предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему деньги. Добычей налетчика стала сумма в 31 тысячу рублей. Изучив видео камер слежения, оперативники установили личность подозреваемого. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, полицейские прибыли по адресу проживания гражданина. Он находился дома, у него были обнаружены и изъяты похищенные денежные средства и пневматический пистолет. Сотрудники полиции раскрыли тяжкое преступление по горячим следам в течение часа.



Сегодня в прокуратуре Орловской области сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу по статьям «Разбой, с использованием предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством». В настоящее время уголовное дело направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу.





Орловское Информбюро

27 июля 2020 года



