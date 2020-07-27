В Орле полицейские установили подозреваемого в краже двух велосипедов

В настоящее время похищенное имущество возвращено законным владельцам – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Один из велосипедов пропал еще в конце мая. Обратившийся в полицию хозяин рассказал, что из подъезда его дома, расположенного на ул. Маринченко, неизвестные похитили велосипед стоимостью 12000 рублей, который был пристегнут противоугонным тросом на лестничной площадке. С аналогичным заявлением через неделю обратилась женщина – в подъезде дома по Московскому шоссе неизвестные похитили подростковый велосипед ее ребенка, который также был закреплен тросовым запорным устройством. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 10 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого - ранее судимого местного жителя 2000 года рождения. Оперативники выяснили, что злоумышленник в ночное время при помощи плоскогубцев перекусывал тросовые замки и похищал велосипеды, которые впоследствии продавал. В настоящее время краденое изъято и возвращено законным владельцам.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.