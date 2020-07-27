Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Информация - к доработке. Как сделать выплаты более доступными? Обсуждали сегодня на заседании регионального правительства.

- Выявлено 19 наркопреступлений, уничтожено 13 посадок запрещенных растений. Операция «Мак» уже принесла свои плоды.

- Группа орловцев отправилась в «Путешествие по неизвестной Орловщине». О достопримечательностях планируют рассказать в документальном фильме.

- На Ливенском стадионе - работает тяжелая техника. Как преобразится спортивный объект?

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Вести-Орёл

27 июля 2020 года



